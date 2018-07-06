При атаке в сирийской Думе использовали хлор - доклад ОЗХО

При химической атаке в анклаве сирийских повстанцев Дума в апреле нынешнего года использовался хлор, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные результаты исследования Организации по запрещению химического оружия.

"Различные образцы органических веществ, содержащих хлор, были обнаружены в образцах", взятых в двух местах, говорится в докладе.

Согласно предварительным выводам ОЗХО, во взятых образцах не были обнаружены следы наличия веществ нервно-паралитического действия.

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 85 человек. Еще более 500 человек пострадали.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.