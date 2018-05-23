Президент Италии одобрил компромиссного кандидата на пост премьера

Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил назначение малоизвестного адвоката Джузеппе Конте на пост премьер-министра.
Как передает AFP, Маттарелла встретился с Конте в среду днем, 23 мая, и передал мандат на формирование правительства.
Теперь Конте должен сформировать свой кабинет министров. Список кандидатов на уровне министров должен быть одобрен главой государства, а после - в парламенте.
Итальянские СМИ сообщили, что глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини возглавит Министерство внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо будет отвечать за Министерство экономического развития.
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Напомним, что в Италии партии Лига и Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров договорились о кандидатуре нового премьер-министра - представителя Пяти звезд, профессора права Джузеппе Конте.
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