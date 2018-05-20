Голодное шоссе: как отчаявшиеся венесуэльцы отправляются в тяжелый путь в Бразилию

Венесуэльцы, у которых нет денег на автобус, идут в Бразилию пешком по Голодному шоссе

20 мая в Венесуэле должны состояться выборы, но тем временем по 5 тысяч человек в день просто уходят из страны.

Они отправляются по 215-километровому маршруту через Амазонию, пишет The Guardian.

Даниэль Гуэрра на рассвете отправился по Голодному шоссе, надеясь избежать ужасной жары бразильской северной саванны и оставить в прошлом социализм XXI века.

"Необходимость заставила меня уйти", - объяснил 24-летний венесуэлец, идя вдоль BR-174, 215-километровой ленты асфальта, которая пересекает на юге бразильскую Амазонию и является главными воротами для десятков тысяч венесуэльских мигрантов, спасающихся от экономического кризиса.

Месяц назад Гуэрра с радостью наблюдал за своим первым ребенком, девочкой по имени Кармейн, почти в тысяче километрах на север в венесуэльском городе Матурин.

24-летний Даниэль Гуэрра вынужден был оставить своего ребенка и отправиться пешком в Бразилию / Фото: Tom Phillips / theguardian.com

Тем не менее, он был вынужден покинуть ее, и отправиться через границу в Бразилию в поисках пищи, работы и, возможно, в конце концов, нового начала для своей семьи.

Мы убегаем, потому что мы не хотим умирать

"Это было так сложно, просто представьте", - говорил Гуэрра о решении оставить своего ребенка.

Четверо попутчиков Гуэрры, как и он оставшиеся без гроша, голодные и небритые, мрачно кивнули в знак согласия.

"В Венесуэле нет будущего, - сказал 24-летний Хосе Луис Мойя из северо-восточного штата Анзоатеги, который отправился в путь с зияющей дырой в правой подошве. - Мы убегаем, потому что мы не хотим умирать".

Хосе Луис Мойя преодолевает долгий путь с дырой в правой подошве / Фото: Tom Phillips / theguardian.com

Переживающая экономический, политический и социальный кризис Вэнесуэла проведет президентские выборы 20 мая - голосование, которое основная оппозиция страны будет бойкотировать, а большая часть международного сообщества осудила как несправедливое.

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Президент Николас Мадуро, который пришел к власти после смерти Уго Чавеса в 2013 году, отвергает такую ​​критику и обязался использовать второй срок, чтобы принести "новую эру возрождения, надежды и обновления".

Для 5 тысяч венесуэльцев, которые, по данным ООН, каждый день покидают страну, это фантастические заявления.

Бразильские журналисты прозвали BR-174 Голодным шоссе

"Давайте будем выражаться ясно: у нас нет надежды, - сказала Йорки Рискес, 24-летняя мать, которая в этом году бежала в Бразилию и теперь живет со своей семьей в полуразрушенном сквоте в городе Боа Виста. - В Венесуэле при этом правительстве нет такой вещи как надежда. Наша надежда - это привести сюда наших детей".

Наша надежда - это привести сюда наших детей

Более миллиона венесуэльцев отправились на запад в Колумбию с начала эмиграции в 2015 году, которую некоторые называют самым тяжелым миграционным кризисом в Латинской Америке, вызванным токсичным коктейлем экономических конфликтов и необузданного насилия.

24-летняя Йорки Рискес живет со своей семьей в полуразрушенном сквоте в городе Боа Виста / Фото: Tom Phillips / theguardian.com

Но все большее число таких, как Рискес и ее семья, выбирают Бразилию, которую многие считают более безопасным и не таким переполненным мигрантами направлением.

Для тех, кто не в состоянии заплатить за проезд в автобусе, это означает изнурительную одиссею пешком по дороге, которую бразильская пресса называет Рота-да-Фоме или Голодное шоссе.

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Шоссе начинается недалеко от границы Венесуэлы в городе Пакарайма, и ведет на юг в региональный центр Боа Виста через резервацию Сан-Маркос - гобелен из выжженных солнцем поселений, в которых живут народы Макуси, Таурепан и Вапишана.

В сообщениях СМИ подчеркивается растущая враждебность по отношению к мигрантам, которые стекаются в эту малонаселенную пограничную зону, а также их эксплуатация беспринципными владельцами ранчо. В нескольких городах были протесты, а одно из прибежищ мигрантов было разрушено.

Сегодня это они, но завтра это можем быть мы

Бразильский ультраправый кандидат в президенты Джейр Больсонаро подлил масла в огонь во время своего недавнего визита в Боа Висту, где тысячи венесуэльцев устроили лагеря на площадях, в заброшенных зданиях или контролируемых армией пристанищах.

"Никто не хочет показывать им красную карточку, садить их на грузовики и отправлять обратно... Но мы тоже не можем продолжать в том же духе".

Однако мигранты также находили солидарность и доброту вдоль BR-174.

"Сегодня это они, но завтра это можем быть мы", - сказал Отон Гимарайнс, глава Вила Трес Корасиэс, деревни народа Макуси, расположенной примерно в 110 км или двух дня пути к югу от Пакараймы.

Отон Гимарайнс, глава Вила Трес Корасиэс, деревни народа Макуси, говорит, что его община принимает венесуэльцев, если они соглашаются следовать местным правилам / Фото: Tom Phillips / theguardian.com

Сидя в тени тамарина, спокойно говорящий 67-летний мужчина вспоминал, как его община приняла уставшие, бедные массы венесуэльцев, при условии, что они подчиняются местным правилам: "Не обманывать, не проявлять неуважения, не употреблять алкоголь".

"Они появляются здесь, их ноги покрыты волдырями, очень слабые, обезвоженные, - рассказал глава деревни, - это приключение, предназначение без адреса".

Гимарайнс говорит, что его община предлагала сотням проходивших мимо мигрантов еду и жилье в обмен на работу. "Они надежные люди... Они делают все понемногу, и мы благодарны, - сказал он. В какой-то момент Гимарайнс пустил мигранта и в свой дом. "Он построил для меня этот туалет", - вспомнил он, указав на постройку рядом с домом.

Но не все индейские общины на шоссе были так приветливы.

В Энтронкаменто глава деревни Мария Джоана да Силва сказала, что ей жаль мигрантов.

Мы не хотим, чтобы они жили здесь. В Венесуэле было выпущено много заключенных

"Но мы ничего не можем сделать... Мы не хотим, чтобы они жили здесь. В Венесуэле было выпущено много заключенных", - добавила она внушительно.

В Бока-да-Мата, другой придорожной деревушке, ее глава Леонид Торрес сказала, что это был ее христианский долг - помочь семьям, которые она часто видела у дороги: "Они прибывают в опасном состоянии. Это голод, настоящий голод".

Но 53-летняя Торрес тоже нервничала. "Самое большое беспокойство вызывает то, что среди них есть торговцы наркотиками. Мы знаем, что это происходит. Некоторые из них идут по холмам там... У них есть возможность объезда, так что они могут не проходить через контрольно-пропускной пункт".

Несмотря на такие подозрения, Эфраин Годой, работник ресторана из Барселоны, на карибском побережье Венесуэлы, сказал, что он был признателен за прием, который получил у Макуси.

29-летний Годой вспомнил, в каком состоянии прибыл в Вила Трес Корасиэс в феврале, через три дня пути по шоссе, - он обгорел на солнце, был искусан насекомыми и настолько обезвожен, что его вот-вот должно было стошнить.

Местные жители предложили ему гамак в малокао, традиционной хижине, крытой пальмовыми листьями, - а через несколько недель он помогал готовить еду для встречи индейских учителей, которая должна была состояться в доме, где он остановился.

"Это новое для меня... новое и чудесное", - восторгался Годой, который планировал остаться, пока его заявление о предоставлении статуса беженца будет одобрено, и он сможет начать искать работу, чтобы помочь восьмерым членам своей семьи, которую он оставил.

Это уникальный опыт, который останется со мной навсегда

Венесуэла шла назад, но Годой решил не делать того же, используя свою эмиграцию, чтобы выучить бразильский язык, португальский язык и индейские традиции. "Это уникальный опыт, который останется со мной навсегда", - считает он.

Голодную экспедицию Гуэрры такой прием ждет лишь через несколько дней, а и их конечный пункт назначения Боа Виста - еще дальше. После долгого 15-километрового пути по иссушающей амазонской жаре они остановились у Сорокаймы, первой индейской деревни к югу от границы.

Гуэрра упал на землю за мясной лавкой, слишком измученный, чтобы говорить и, вероятно, получив тепловой удар. Однако его товарищи были готовы продолжать путь ночью.

Мойя сказал, что тяготы на шоссе бледнеют по сравнению со страданиями дома.

"Я чувствую себя счастливым, потому что я продвигаюсь к будущему, - сказал он, когда мужчины снова вышли на шоссе. - В Венесуэле я чувствовал себя мертвым. По крайней мере, у меня есть надежда".