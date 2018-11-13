Президент Австрии прокомментировал поимку российского шпиона

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал не драматизировать арест экс-полковника Вооруженных сил России, который работал на разведку РФ.

В то же время, он призвал дождаться официального окончания расследования, передает ORF2.

Александр Ван дер Беллен также призвал "не драматизировать" ситуацию, и напомнил, что спецслужбы мировых стран добывают информацию "одинаковыми методами".

Ранее австрийское издание Profil сообщало, что Австрия получила информацию об экс-полковнике Вооруженных сил, который работал на разведку РФ, от Германии.

Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990-х годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

Кроме того, по данным Kronen Zeitung, был раскрыт сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT), который шпионил в пользу России.