В Австрии задержали офицера, который 20 лет работал на российскую разведку

Австрийский офицер 20 лет работал на разведку РФ

В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Об этом сообщает газета Krone Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Австрии.

Как стало известно, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, об австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

"Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен", - заявил изданию пресс-секретарь Минобороны Австрии.

Офицер каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах "Юрием" и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, предотвратить шпионаж полковника удалось после того, как российские спецслужбы передали ему сигнал, что австрийская сторона его раскрыла.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Минобороны страны Марио Кунасек, комментируя произошедшее, осудили Россию за ее подход.

"Это просто невозможно", - заявил Курц.

Министр обороны Австрии намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу.

"Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима", - сказал Кунасек.

По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа.

"Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны", - добавил министр.