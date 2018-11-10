Австрия получила информацию о шпионаже экс-полковника в пользу РФ от Германии – СМИ

Австрия заявляла, что о предполагаемом шпионе им сообщила спецслужба дружественного государства

Австрия получила информацию об экс-полковнике Вооруженных сил, который работал на разведку РФ, от Германии. Об этом сообщает австрийское издание Profil.

Ранее австрийские власти заявили, что о предполагаемом шпионе им сообщила спецслужба дружественного государства.

По информации издания, подозреваемый имел доступ к телефонным справочникам министерства, системам внутренней связи и графикам дежурств.

Отмечается, что он сообщал РФ обо всех сферах деятельности министерства, а также передавал психологические портреты высокопоставленных австрийских военных.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый в шпионаже в пользу РФ австрийский полковник признал вину.

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Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.

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