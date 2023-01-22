В Турции назвали «бессмысленным» визит министра обороны Швеции после сожжения Корана в Стокгольме 22 января, 02:47 Пол Йонсон не поедет в Турцию (Фото:Pål Jonson/Twitter)

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал «бессмысленным» визит своего шведского коллеги Пола Йонсона, который должен был состояться 27 января.



Об этом сообщает Anadolu.

«В сложившейся ситуации Анкара приняла решение отменить визит шведского министра», — заявил Акар.



Он подчеркнул, что Турция не разделяет позицию властей Швеции, «игнорирующих антитурецкие акции, проходящие в этой стране».

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"Ожидаем от Стокгольма принятие мер и конкретных шагов в этом направлении", - заявил министр.

В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран - Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу и отменила визит главы Минобороны Пола Йонсона.

29 июня НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламенте 30 стран. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

