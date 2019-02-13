Reuters: Премьер Испании готовится объявить досрочные выборы Сегодня, 14:46 69 Цей матеріал також доступний українською EPA Педро Санчес может объявить досрочные выборы в Испании EPA

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен объявить досрочные выборы после ожидаемого провала в ходе голосования за бюджет-2019 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники в правительстве и правящей Социалистической партии заявили, что дата досрочных выборов пока не определена, хотя, скорее всего, они состоятся 14 апреля или 28 апреля.



Высокопоставленный собеседник агентства из Социалистической партии подтвердил, что объявление о досрочных выборах, вероятно, произойдет быстро: "Вполне вероятно, как только закончится голосование (по бюджету)".

Педро Санчес возглавляет правительство меньшинства и для одобрения бюджета в парламенте ему необходимы голоса двух каталонских партий, которые заявили, что поддержат бюджетные предложения, если правительство пообещает им диалог по вопросу о праве на самоопределение. Но это право запрещено конституцией Испании.

Министр бюджета Мария Хесус Монтеро заявила парламенту, что правительство "не поддастся на шантаж" в вопросе бюджета.

"Если вы хотите самоопределения, я могу вам сказать, что бюджета не будет", - сказала она.