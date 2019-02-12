В Испании начался суд над бывшими лидерами Каталонии Вчера, 13:08 703 Цей матеріал також доступний українською EPA Заседание суда в Мадриде EPA

Во вторник, 12 февраля, в Мадриде начался суд над лидерами каталонских сепаратистов, сообщает Reuters.

Суд начнет рассматривать дела 12 политических лидеров Каталонии, которые стояли во главе сепаратистских выступлений в регионе осенью 2017 года.

В понедельник суд рассмотрит процедурные вопросы. Лидерам выступлений грозит от 25 до 16 лет тюрьмы.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон избежал ареста и суда, так как сбежал в Бельгию.

1 октября 2017 года в Испании разразился политический кризис после проведения запрещенного Мадридом референдума о независимости региона.

В Барселоне начались столкновения между сторонниками независимости и полицией, Мадрид распустил местный парламент и правительство, введя прямое управление регионом. США и ЕС поддержали целостность Испании.

В декабре 2017 года состоялись выборы в региональный парламент Каталонии, на которых одержали победу сторонники отделения от Испании.

2 июня 2018 года новое правительство Каталонии во главе с Кимом Торро приняло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления регионом из Мадрида.

В августе Мадрид начал прямые переговоры с региональным правительством Торро, но в феврале 2019 года прекратил их.