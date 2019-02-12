Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В Испании начался суд над бывшими лидерами Каталонии

Вчера, 13:08
703
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Заседание суда в Мадриде

Во вторник, 12 февраля, в Мадриде начался суд над лидерами каталонских сепаратистов, сообщает Reuters.

Суд начнет рассматривать дела  12 политических лидеров Каталонии, которые стояли во главе сепаратистских выступлений в регионе осенью 2017 года.

В понедельник суд рассмотрит процедурные вопросы. Лидерам выступлений грозит от 25 до 16 лет тюрьмы.  

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон избежал ареста и суда, так как сбежал в  Бельгию.  

1 октября 2017 года в Испании разразился политический кризис после проведения запрещенного Мадридом референдума о независимости региона.

В Барселоне начались столкновения между сторонниками независимости и полицией, Мадрид распустил местный парламент и правительство, введя прямое управление регионом.  США и ЕС поддержали целостность Испании.

В декабре 2017 года состоялись выборы в региональный парламент Каталонии, на которых одержали победу сторонники отделения от Испании.

2 июня 2018 года новое правительство Каталонии во главе с Кимом Торро приняло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления регионом из Мадрида. 

В августе Мадрид начал прямые переговоры с региональным правительством Торро, но в феврале 2019 года прекратил их. 

Теги:   Каталония Испания

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 01:59

article_img
Миллионы на бесплатных операциях: Наші гроші показали состояние и возможные схемы обогащения руководителя Института сердца Тодурова
События

Сегодня, 14:04

article_img
В электричке Киев-Мироновка боец военизированной охраны открыл огонь на поражение по хулиганам
События

Сегодня, 13:15

article_img
Адвокат: Идиотическую схему расследования дела Гандзюк согласовал Луценко

Выбор редакции

События

Сегодня, 20:19

article_img
Тип А. В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемологическая порог
Геополитика

Сегодня, 14:52

article_img
Миротворческая миссия и "зеленые человечки". Какие темы поднимались на Совете Безопасности ООН
События

Сегодня, 12:26

article_img
Адвокат Закревская о возможности побега Мангера: Это реальная опасность

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
36746
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
18213
Ксения Туркова - фото
Ксения Туркова
Всего доброго. Пять речевых привычек американцев
12329
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
36746
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Деньги vs достоинство
21892
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
20882
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
50675
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
36746
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34756