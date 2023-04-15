Готовятся к продолжительной войне. Британская разведка объяснила цель введения электронных повесток в РФ 15 апреля, 09:41 Российская повестка (Фото:Мария Цветкова / Facebook)

Как отмечает британская разведка, принятый 11 апреля в РФ закон о создании единого реестра лиц, пригодных к военной службе, позволяющий вручать российским мужчинам повестки в электронном формате, устранил еще одно препятствие для российских властей для привлечения большего количества военнообязанных к войне против Украины.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что данные о призыве российских военнообязанных теперь связаны с другими государственными онлайн-сервисами, и, по всей вероятности, власти будут наказывать тех, кто уклоняется от призыва, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничения на поездки за границу.

Видео дня

В разведке Британии отметили, что меры вступят в силу в этом году, но они конкретно не указывают на какую-либо великую новую волну принудительной мобилизации в России.

В настоящее время Кремль предпочитает привлечение дополнительных добровольцев. Однако эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к увеличению личного состава армии, поскольку Россия ожидает продолжительного конфликта в Украине, добавили разведчики Великобритании.

11 апреля Госдума утвердила поправки к законодательству России по вручению повесток военнообязанным в электронной форме и мер по борьбе с игнорирующим призыв. На следующий день законопроект прошел Совет Федерации. Когда диктатор Владимир Путин подпишет документ, в РФ фактически вступит в силу «военно-крепостное право»: уклониться от отправки в армию для мужчин 18—60 лет станет сложнее.

