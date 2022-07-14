«Бубнят о селитре». Как россияне пытаются перехватить HIMARS и тратят на это безумные деньги — Яковина 14 июля, 01:25 Эксклюзив НВ Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Армия оккупантов пытается отслеживать работу ВСУ на американских системах HIMARS с помощью самолетов разведки А-50 и тратя безумные средства на использования для этого ракет своих систем.

К чему приводят такие действия рассказал Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.



По традиции, начнем сегодня с работы HIMARS. Я думаю, все видели их успешное применение в городе Новая Каховка. Там были уничтожены точными ударами сразу два огромных склада с боеприпасами. Взрывы были очень красивые, ролики разошлись по всей сети. Их показывали все крупнейшие телеканалы мира. Этот удар с одной стороны очень порадовал всех украинцев, с другой стороны вызвал абсолютный шок и панику среди всяких ватных обозревателей, наблюдателей, экспертов и просто сочувствующих. По их комментариям в соцсетях я обнаружил один очень интересный момент: многие из них действительно осознали, поняли, что эту войну они могут проиграть. До этого они эту мысль от себя гнали, хотя и возникали может быть после уничтожения крейсера Москва или после освобождения Змеиного такие мысли у них, но они всегда старательно отодвигали их от себя. А вот когда было то, что называется по-английски spectacularly, очень яркий взрыв, яркое зрелище было представлено всему миру в Новой Каховке, многие из них поняли, что это все может плохо закончиться для Российской Федерации.

Видео дня

История с ответом российской пропаганды на HIMARS складывается довольно забавно. Если совсем просто, то ничего такого серьезного они ответить не сумели в пропагандистском смысле. Да, они неделю могут говорить о том, что HIMARS — это полная туфта, что они ни на что не влияют, в общем повторять слова Путина, что это все перехватывается и ничего страшного. Потом бах — и весь мир видит, как взрываются склады с боеприпасами в Новой Каховке. И крыть эти видеокадры абсолютно нечем. Ты же не скажешь, что все, что вы видите, это все мультики, картинки; на самом деле наши героические ракеты все перехватывают, все отбивают и нам бояться нечего. Они начинают бубнить после этих взрывов на складах, что это селитра взорвалась, за что их свои же ватники помельче рангом поднимают на смех.

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Но дело уже не только в ощущениях и боевом духе. Дело в том, что российские войска по-настоящему начинают нести огромные потери и существующая система ПВО их никак от этих потерь защитить не помогает. В результате все взоры россиян обращены на систему ПВО: Буки, Панцыри, Торы, все это, плюс С-300, С-400. Создатели этих систем говорили, что С-300, С-400 сбивают при необходимости вообще все, просто абсолютно все. Что нет такого летающего чего бы то ни было, что эти системы не могли бы сбить. На создание такой всеохватывающей системы ПВО им выделялись огромные деньги и ресурсы. Сейчас возникает очень неприятный вопрос к руководителям корпорации Алмаз-Антей по поводу того, а куда же деньги подевались, почему вы не можете сбивать.

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