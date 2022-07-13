ВСУ второй раз за неделю обстреляли склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке

13 июля, 23:39
Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за неделю нанесли удар по складу с боеприпасами российских военных в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщили местные жители, которые также опубликовали фото и видео горящего склада.

Информацию также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что удар по складу произошел в районе Сокол.

Видео дня

«Неужели опять рос пропогандосы скажут, что это мои склады с селитрой? А если без шуток, то снова детонируют склады боекомплектов и снарядов рашистов в Новой Каховке. Спасибо HIMARS и нашим ребятам в ВСУ!», — сообщил Хлань.

https://www.facebook.com/100003342535443/videos/1390610241416401/
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В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

В результате ракетного удара ВСУ были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

https://www.youtube.com/watch?v=PiQMviFtqws
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Новая Каховка Война России против Украины РСЗО HIMARS

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