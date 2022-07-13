ВСУ второй раз за неделю обстреляли склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке 13 июля, 23:39 Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за неделю нанесли удар по складу с боеприпасами российских военных в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщили местные жители, которые также опубликовали фото и видео горящего склада.

Информацию также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что удар по складу произошел в районе Сокол.

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«Неужели опять рос пропогандосы скажут, что это мои склады с селитрой? А если без шуток, то снова детонируют склады боекомплектов и снарядов рашистов в Новой Каховке. Спасибо HIMARS и нашим ребятам в ВСУ!», — сообщил Хлань.

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В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

В результате ракетного удара ВСУ были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.



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