Можно использовать до 16 часов. Португалия предоставит Украине беспилотники Tekever AR3 — СМИ 17 июня, 21:37 Беспилотник Tekever AR3 (Фото:Милитарный)

В рамках международной военной помощи Украина получит португальские беспилотники Tekever AR3. Они будут финансироваться Международным фондом Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на производителя БПЛА компанию Tekever.

По словам журналистов, в Минобороны Великобритании ранее показали видео, на котором можно увидеть этот беспилотник. Производители подтвердили.

Видео дня

Сообщается, что с помощью БПЛА украинские военные смогут проводить длительные операции до 16 часов. Кроме того, он имеет возможность осуществлять вертикальный взлет и посадку в дополнительной комплектации.

«Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что Tekever AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы, предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией как для наземных, так и для морских миссий. Он имеет максимальную грузоподъемность 4 кг, может летать со скоростью 75−90 км/ч и может подниматься с помощью парашюта.

В число военных операторов AR3 входят Португалия, Великобритания и Нигерия.

Ранее сообщалось, что Португалия готова научить украинских пилотов использовать истребители F-16. Также страна готова помогать ВСУ запчастями для самолетов.