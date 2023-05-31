Украина заказала у немецкой компании 300 разведывательных дронов

31 мая, 21:26
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Беспилотник Vector (Фото:quantum-systems.com)

Беспилотник Vector (Фото:quantum-systems.com)

Украина заказала у немецкой компании 300 разведывательных беспилотников. Также 100 штук заказало спецподразделение морской пехоты США.

Об этом говорится в заявлении компании Quantum Systems, сообщает Handelsblatt.

Спецподразделение морской пехоты США хочет в будущем использовать дроны от Quantum Systems для разведывательных миссий. Министерство обороны США заключило контракт на сумму 20 миллионов долларов, о чем министерство недавно объявило. Планируется поставить 100 дронов Vector.

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Руководитель компании Флориан Сейбель заявил, что спецподразделение может использовать их для исследования местности ночью с резиновой лодки. Пентагон тестирует эти беспилотники в течение нескольких последних месяцев. Сейбель надеется найти больше покупателей беспилотников в вооруженных силах США и за их пределами.

Также сообщается, что Украина также заказала у компании 300 разведывательных беспилотников. Однако издание не уточнило, речь идет о беспилотниках Vector или нет. Также не понятно, когда их смогут изготовить и поставить Вооруженным силам Украины.

Инфографика: NV

В конце января Минобороны заказало у немецкой компании QuantumSystems GmbH 105 разведывательных беспилотников Vector.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Беспилотники Война России против Украины

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