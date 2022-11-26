Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей
Владимир Макей (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)
Умер глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза в субботу, 26 ноября.
«Внезапно умер несколько часов назад. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас», — цитирует спикера МИД Радыё Свабода.
Больше подробностей о его смерти белорусское госагентство не приводит.
Главе МИД было 64 года. Он занимал должность в правительстве диктатора Александра Лукашенко с 20 августа 2012 года. В 2020 году, когда в Беларуси были сфальсифицированы президентские выборы и начались массовые протесты, Лукашенко отправил правительство в отставку, но Макея оставил в должности.
Макей заявил, что все несогласные с политикой государства должны уйти из министерства. Как пишет Радыё Свабода, тогда журналисты связали это заявление с участием в пикетах против милицейского насилия двух сотрудников МИД.
На этой неделе Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.
В феврале, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, глава белорусского МИД уверял, что «ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ» не останутся на территории страны после завершения «совместных учений».