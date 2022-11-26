«Наши ребята с нетерпением ждут». Угроза вторжения с территории Беларуси растет, но это не произойдет завтра — Грабский 26 ноября, 11:34 Эксклюзив НВ Украинский военный из 58 ОМБр (Фото:Константин и Влада Либеровы/instagram)

Белорусский корпус российской армии наращивает свой агрессивный потенциал, рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ.

«Сейчас мы наблюдаем ряд мер, свидетельствующих о том, что к северу от нас противник продолжает наращивать боевую группировку, агрессивный потенциал. Значит ли это, что он завтра переходит в атаку и штурмует наши границы? Нет, не значит. <...> Да, это может произойти позже. Но сегодня ситуация выглядит так, что противник пока не готов проводить какие-либо наступательные сухопутные действия», — отметил Грабский.

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В то же время, добавил эксперт, территория и воздушное пространство Беларуси продолжают использоваться для ударов по территории Украины.

«Угроза из Беларуси существует, она наращивается. Но эта угроза, во-первых, не неизбежна. Во-вторых, она не такова, что нападение произойдет просто завтра или послезавтра. Ситуация отслеживается. Наши ребята с нетерпением ждут, когда же оно уже начнется, чтобы показать, кто хозяин на той земле», — уверяет Грабский.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Беларусь уже сейчас готова к войне, а вторжение может состояться в декабре.

Основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров заявил, что Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, но пока нет конкретной даты, когда может начаться наступление.

4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

Вскоре Лукашенко заговорил о «нежелание» вести войну и предложил украинцам «пожарить шашлыки».

Украинская разведка опровергла информацию о подготовке вторжения из Беларуси в конце ноября.

Ранее Вооруженные силы Украины обратились к гражданам Беларуси, предупредив о подготовке Россией провокаций на территории страны. Украинские военные подчеркнули, что целью войск РФ может стать одна из АЭС в Белоруссии.