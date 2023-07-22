«Жалкий кремлевский зануда». Польша вызовет «на ковер» посла РФ после бреда Путина о Сталине 22 июля, 00:02 Диктатор Путин в очередной раз показал «глубокое знание истории» (Фото:Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о вызове в МИД российского посла после очередного псевдоисторического бреда Путина.



«Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел», — заявил Моравецкий.

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В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал кремлевского диктатора Владимира Путина «жалким занудой», который распространяет ложь.

«Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины», — заявил Жарин.

Российский диктатор Владимир Путин назвал западные земли Польши «подарком» от советского правителя Иосифа Сталина, заявив, якобы страна именно «благодаря его позиции» получила территории от Германии.

«Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам, наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним» — сказал Путин.