«Жалкий кремлевский зануда». Польша вызовет «на ковер» посла РФ после бреда Путина о Сталине

22 июля, 00:02
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Диктатор Путин в очередной раз показал «глубокое знание истории» (Фото:Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин в очередной раз показал «глубокое знание истории» (Фото:Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о вызове в МИД российского посла после очередного псевдоисторического бреда Путина.

«Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел», — заявил Моравецкий.

Видео дня

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1682462799216140289

В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал кремлевского диктатора Владимира Путина «жалким занудой», который распространяет ложь.

«Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины», — заявил Жарин.

https://twitter.com/StZaryn/status/1682392086035800064
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Российский диктатор Владимир Путин назвал западные земли Польши «подарком» от советского правителя Иосифа Сталина, заявив, якобы страна именно «благодаря его позиции» получила территории от Германии.

«Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам, наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним» — сказал Путин.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Польша Иосиф Сталин

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