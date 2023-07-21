«Подарок от Сталина». Путин сделал абсурдное заявление относительно западных земель Польши

21 июля, 14:47
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин назвал западные земли Польши «подарком» от советского правителя Иосифа Сталина, заявив, якобы страна именно «благодаря его позиции» получила территории от Германии.

Соответствующее заявление Путин сделал во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ, сообщают росСМИ.

«Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам, наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним» — сказал Путин.

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Российскому диктатору привиделось образование «польско-литовско-украинского соединения», в котором он видит «угрозу оккупации Западной Украины».

Используя очередной вымышленный повод Путин решил «напомнить» полякам, якобы «такая агрессивная политика» закончилась «фактической потерей независимости и суверенитета», которые впоследствии восстановила «в огромной степени благодаря СССР».

21 мая глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин обвинил Польшу в «предательстве» исторической памяти и заявил, что она должна возместить России 750 млрд долларов за «освобождение от нацистов» и восстановление после Второй мировой войны.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Владимир Путин Польша Иосиф Сталин Россия-Польша

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