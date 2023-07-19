В Польше разоблачили российских агентов, которые планировали взрывать поезда с оружием и помощью для Украины — СМИ 19 июля, 12:53 Польская полиция (Фото:Ocean Young/www.flickr.com)

В Польше разоблачили российскую разведывательную сеть, которая планировала взрывать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины, сообщает Gazeta Polska.

Агентство внутренней безопасности вместе с Люблинским отделением Национальной прокуратуры ликвидировали крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть, которая действовала в Польше.

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По данным журналистов, всего в Польше с марта по июль 2023 года по обвинению в шпионаже в пользу российской военной разведки задержаны 15 человек. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Это граждане Беларуси, России и Украины.

«Они получали задание на дистанционное выполнение непосредственно из Москвы, а затем, после его выполнения, собирали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно биткоинах), которые затем обменивали на наличные», — сказано в сообщении.

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в ряде областей Украины и задержала участников агентурной сети ФСБ.