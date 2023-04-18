«Полный мониторинг». Польша начала строить электронный барьер на границе с Калининградской областью России 18 апреля, 19:10 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью России. Это современная система видеокамер и датчиков движения.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

«Именно сегодня начались земляные работы по строительству электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — сказал Каминский.

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Электронный барьер будет оборудован камерами круглосуточного мониторинга и датчиками движения, протянется на 210 километров. Строительство должно завершиться осенью.

«У нас будет полный мониторинг границы с Россией. Я уверен, что это будет лучше защищенная граница ЕС», — отметил министр.

В общей сложности электронный барьер будет состоять из около 2 тысяч столбов для камер, 3 тысяч видеокамер, 700 километров кабелей. В центре контроля Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши будет создано 12 операторских мест для круглосуточного контроля за границей.

23 февраля Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.