Если Россия выиграет войну, она нападет на другие страны Европы — Дуда 17 апреля, 17:31 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что страна-террорист Россия нападет на другие страны Европы, если выиграет войну против Украины.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Если Украине не будет оказана помощь, Россия выиграет эту войну, что будет лишь первым шагом со стороны России к распространению своего господства на народы этой части Европы», — сказал он.

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Дуда добавил, что поляки прекрасно знают «эту российскую жадность, жадность властвовать над другими народами, порабощать другие народы, лишать их потенциала и использовать его».

Поэтому, по словам польского лидера, поляки поддерживают Украину и прекрасно понимают украинских соседей, которые хотят любой ценой отстоять свою свободу и независимость.

«Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится. Россия не может победить в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну», — сказал Дуда.

Ранее в МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля».