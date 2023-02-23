Польша ужесточает меры безопасности на границе с РФ и Беларусью 23 февраля, 17:02 Граница Польши (Фото:Mariusz Błaszczak / Twitter)

Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он уточнил, что такие меры — часть стратегии защиты страны.

«Мы приступили к превентивному расширению мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания», — написал он.

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Блащак сообщил, что первые укрепления уже строятся на границе с Калининградской областью.

22 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что России необходимо отказаться от своих имперских амбиций.