Польша ужесточает меры безопасности на границе с РФ и Беларусью
Граница Польши (Фото:Mariusz Błaszczak / Twitter)
Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Он уточнил, что такие меры — часть стратегии защиты страны.
«Мы приступили к превентивному расширению мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания», — написал он.
Блащак сообщил, что первые укрепления уже строятся на границе с Калининградской областью.
22 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что России необходимо отказаться от своих имперских амбиций.