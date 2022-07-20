Польша упростила выдачу Карты поляка для украинцев

20 июля, 18:15
Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польша упростила для украинцев процедуру получения Карты поляка — теперь ее можно получить на территории польского государства.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Раньше украинцам необходимо было обращаться в польское консульство в Украине, чтобы продлить или получить Карту поляка.

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«Согласно обновлению, украинцы могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Раньше граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине», — говорится в сообщении.

Новые правила вступают в силу с 29 июля.

Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому государству и народу вне исторической родины. Эта карта дает право на бесплатное получение долгосрочной визы, легальное трудоустройство без специального разрешения на работу, бесплатное посещение всех музеев, скидку на проезд по железной дороге и так далее.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Украина-Польша

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