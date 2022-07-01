Польша больше не будет производить выплату помощи украинским беженцам 1 июля, 17:44 Украинские беженцы из Мариуполя садятся в автобус, направляющийся в Польшу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Начиная с 1 июля правительство Польши прекращает выплачивать украинским беженцам пособие в размере 40 злотых в сутки.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщает Rzeczpospolita.

Представитель власти отметил, что, по его мнению, большое количество беженцев может адаптироваться и стать независимыми от помощи польского правительства. Тем не менее, есть и те, кто оказался в особо затруднительной ситуации. Поэтому для отдельных категорий, таких, как многодетные семьи, инвалиды и беременные, будут действовать льготы.

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«Мы выплачиваем огромные социальную помощь — от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты — это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране», — заявил Шефернакер.

Источник сообщает, что решение правительства прекратить выплаты украинским беженцам объясняется большими расходами, которые были произведены за предыдущие 4 месяца. В качестве примера приводится Силезское воеводство, где расходы на 115 тысяч беженцев составили 190 миллионов злотых в месяц.

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