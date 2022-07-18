«Пусть сами собирают спаржу». Массовые поездки поляков на заработки в Германию и Великобританию должны прекратиться — премьер
Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что массовые поездки поляков на заработки в Германию и Великобританию должны прекратиться.
Об этом сообщает TVN 24.
По его словам, сегодня уровень безработицы в Польше самый низкий в истории страны.
«Массовые поездки за хлебом, на спаржу в Германию, за мытьем посуды в Великобританию должны прекратиться. Пусть сами собирают спаржу или пусть приезжают к нам собирать спаржу. Мы вас приглашаем», — сказал премьер-министр.
Моравецкий заявил, что правительство проводит политику «просоциального, достойного и инфраструктурного развития».
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