Польша отгородится от РФ электронным барьером 6 февраля, 17:24 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте 2023 года.

Об этом заявила пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальская, сообщает Polskie Radio.

По ее словам, это будет система датчиков и камер, благодаря которой можно будет круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий, без необходимости нахождения на линии границы.

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«Благодаря этой системе офицеры могут наблюдать за границей в штабе пограничного ведомства. Предупреждения будут отправляться из систем обнаружения, а алгоритмы этих сообщений будут разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными», — сказала Михальская.

Она отметила, что радиоэлектронная система на участке Калининградской области будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.

2 октября сообщалось, что Польша достроила стену на границе с Беларусью протяженностью 187 километров. Высота построенной «стены» — 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.