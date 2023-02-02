Дуда: Готов возвести железный занавес к самому небу, лишь бы Россия держалась от нас подальше 2 февраля, 17:05 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство России хочет расширить сферу влияния своей страны по образцу бывшей царской империи. Он готов к «восстановлению железного занавеса», если будет угроза со стороны страны-агрессора.

Об этом он сказал во время поездки в Ригу в четверг, 2 февраля, пишет PAP.

Дуда напомнил, что Польша и страны Балтии предупреждали мир: распад СССР и падение коммунизма не означают, что Россия со своей "великой русской ментальностью" исчезнут и не вернутся.

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По его словам, «имперский комплекс» Москвы снова всплыл, а полномасштабная война против Украины доказывает, что «все разговоры о конце истории и о том, что в Европе всегда будет царить мир, были напрасной мечтой». Президент Польши вместе с латвийским коллегой пообещал сделать «все от нас зависящее, чтобы эта война не дошла до наших стран».

«Я готов к восстановлению железного занавеса. Если мне придется иметь дело за восточной границей с агрессивной страной, которая хочет убить своих соседей, захватить их землю и лишить их свободы, тогда я буду готов возвести железный занавес, достигающий неба, только бы они держались от нас подальше», — заявил Дуда, комментируя мнение, что война против Украины «поляризует мир».



Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне сообщений о возможном новом наступлении российских оккупантов заявил, что, вероятно, диктатор Владимир Путин планирует окружить Украину, атаковав с двух или трех разных направлениях.