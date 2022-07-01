Отгородиться от сумасшедшего диктатора. Как выглядит построенная Польшей стена на границе с Беларусью — фоторепортаж 1 июля, 18:45 Теперь 140 из 186 км польско-белорусской сухопутной границы разделяет стена высотой 5,5 метра (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

30 июня Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью из-за организованного осенью 2021 года белорусским диктатором Александром Лукашенко миграционного кризиса.

В пограничной службе Польши сообщили, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

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Длинна стены составляет около 140 километров, а высота 5,5 метра. Всего же протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км, 186 км из которых проходят по суше.

НВ публикует фоторепортаж с польско-белорусской границы.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий у стены, возведенной для предотвращения пересечения мигрантами польско-белорусской границы



Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Польша, Литва и Латвия в 2021 году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы.



Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозили силовики режима Александра Лукашенко. Страны ЕС связывали это с санкциями против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года.

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