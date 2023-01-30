Премьер Польши назвал условие передачи Украине истребители F-16

30 января, 12:22
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Истребитель F-16 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Об этом в комментарии журналистам заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.

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29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

Инфографика: NV
https://www.youtube.com/embed/4fDb7s8vdzM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Польша Истребители Украина F-16 Война России против Украины

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