Польша достроила электронный забор на границе с Беларусью 15 июня, 21:38 Забор на границе Польши и Беларуси (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / YouTube)

Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Белоруссией, сообщили в Пограничной службе Польши.

Электронная система действует вдоль всей границы — на 206 километрах территории. Уже год там есть и физический забор.

Минувшим летом на участке границы с Беларусью достроили физическое препятствие — 5,5-метровое ограждение из стальных пролетов с колючей проволокой. Это ограждение простирается на 186 километров. Электронный барьер охватывает также те участки, где ограждения нет.

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Стоимость электронной изгороди составляет примерно 1,6 миллиарда злотых (14,49 миллиарда гривен).