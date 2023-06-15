Польша достроила электронный забор на границе с Беларусью

15 июня, 21:38
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Забор на границе Польши и Беларуси (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / YouTube)

Забор на границе Польши и Беларуси (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / YouTube)

Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Белоруссией, сообщили в Пограничной службе Польши.

Электронная система действует вдоль всей границы — на 206 километрах территории. Уже год там есть и физический забор.

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Минувшим летом на участке границы с Беларусью достроили физическое препятствие — 5,5-метровое ограждение из стальных пролетов с колючей проволокой. Это ограждение простирается на 186 километров. Электронный барьер охватывает также те участки, где ограждения нет.

Видео дня

Стоимость электронной изгороди составляет примерно 1,6 миллиарда злотых (14,49 миллиарда гривен).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Беларусь

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