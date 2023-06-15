Зеленский обсудил с Дудой ситуацию на фронте, поставки оружия и вступление Украины в НАТО

15 июня, 01:34
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Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, поставки оружия и снарядов для украинских защитников и вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Лидеры государств обсудили потребности украинских военных для защиты от российских оккупантов. Также, речь шла о дальнейшей совместной работе по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

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Зеленский рассказал, что Польша вполне реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО и что мы вместе с поляками нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе.

«Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реальное усиление НАТО», — отметил Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда

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