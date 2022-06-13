Польша показала, как выглядит 140-километровая стена на границе с Беларусью — видео

13 июня, 14:44
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Следующим этапом должна стать установка электронных средств слежения (Фото:Straz_Graniczna/Twitter)

Следующим этапом должна стать установка электронных средств слежения (Фото:Straz_Graniczna/Twitter)

Польша почти завершила главный этап строительства стены на границе с Беларусью, начатого после миграционного кризиса, организованного в 2021 году режимом Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в пограничном ведомстве страны, опубликовав видео, как возведенное ограждение выглядит с высоты.

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Длинна стены составляет около 140 километров, а высота 5,5 метра. Всего же протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км, 186 км из которых проходят по суше.

Видео дня

Следующим этапом должна стать установка электронных средств слежения, в частности, видеокамер и датчиков движения.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1535895407858962432?cxt=HHwWgMCy2YyvzNAqAAAA
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Польша Граница Беларусь Стена Забор

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