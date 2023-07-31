В Украине погибли четверо белорусских добровольцев из полка Калиновского

31 июля, 23:12
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Погибшие добровольцы (Фото:Полк Кастуся Калиновского/Telegram)

Погибшие добровольцы (Фото:Полк Кастуся Калиновского/Telegram)

В Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов Литвин и Волат, которые защищали страну от полномасштабной российской агрессии.

Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил полк Кастуся Калиновского в Telegram.

«Батальон Литвин и батальон Волат понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших», — говорится в сообщении.

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В полку отметили, что позывные и имена бойцов не разглашаются для безопасности их семей.

«Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередной жертвой. С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси», — отметили в полку Калиновского.

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Кроме того, в полку добавили, что никогда не забудут собратьев и, несмотря на все, продолжат путь к победе над кровавой российской империей.

Полк уверяет, что рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси. Их имена будут звучать в названиях улиц, учебниках истории и песнях родного народа.

Полк Калиновского — воинское формирование в составе ВСУ, в которое входят белорусские добровольцы. Его создали в марте 2022 года для защиты Украины от полномасштабной российской агрессии.

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Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Беларусь Добровольцы Добровольческий батальон Война России против Украины

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