«Все может повториться». В Беларуси может быть сформирована ударная группировка из «вагнеровцев» и россиян — полк Калиновского 3 июля, 18:36 Российские террористы из ЧВК Вагнер в Ростов-на-Дону (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель командира белорусского полка Калиновского Вадим Кабанчук заявил, что после размещения в Беларуси около 8 тысяч «вагнеровцев» там может быть сформирована группировка для вторжения в Украину путем присоединения к ним военных РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что угроза для Украины со стороны Беларуси есть всегда, а военные планируют свои действия, исходя из худшего сценария.

«Худший сценарий для Украины был в феврале 2022 года, когда шли колонны на Гостомель и Киев. Это все может повториться, если будет создана группировка для вторжения. Когда „вагнеровцы“ будут сконцентрированы там (в Беларуси. — Ред.) в том количестве, которое называют — около 8 тысяч человек, к ним в любой момент могут добавить несколько десятков тысяч военных российской армии, 10 тысяч человек из белорусской армии — и вот вам группировка для вторжения в Украину. И это перманентная угроза», — сказал Кабанчук.

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Он также отметил, что в Украине почему-то мало обсуждается потенциальная угроза применения ядерного оружия, которое Россия планирует разместить в Беларуси.

«Путин — кагэбист, который всегда действует под прикрытием и любит проводить операции под чужим флагом. В случае самого ужасного сценария, когда будет дан приказ на применение ядерного оружия, это будет списано на (самопровозглашенного президента Беларуси. — Ред.) Лукашенко и ЧВК Вагнер Пригожина. Для меня это совершенно очевидно, но почему-то в вашем медийном поле на это почти не обращают внимания», — отметил заместитель командира полка Кастуся Калиновского.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».



В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».



В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Евгения Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.