На «нуле» не всем место. История бойца полка Калиновского Оскара — от протестов против Лукашенко до передовой в Украине 10 марта, 18:18 Эксклюзив NV Полк Каліноўскага (Фото:t.me/belwarriors)

Белорус Оскар в 2020 году выходил на мирные протесты против узурпатора Александра Лукашенко и был задержан силовиками на 15 суток.

После он заподозрил, что ему «шьют» дело и выбрался из родной страны в Украину.

Вот уже гражданин Белоруси год сражается с российскими оккупантами в полку имени Кастуся Калиновского и считает, что вооруженный протест против режима Лукашенко стал единственно возможным.

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Свою историю Оскар рассказал в интервью Radio NV.

— 9 марта полку Кастуся Калиновского исполнился год. Могли бы вы рассказать о тех первых днях? Когда и как он создавался?

— Все начало формироваться еще при Азове, когда мы начали формировать белорусскую роту при Азове. Тогда мы были не очень многочисленны, поэтому записали видео с обращением к белорусам, чтобы они присоединялись к нам. Потом уже мы начали постепенно расти, подписывать контракты с ВСУ и стали частью Интернационального легиона.

— Учитывая то, что часть российского наступления была со стороны Беларуси, насколько сложно было завоевать доверие Вооруженных сил Украины, если у вас белорусский паспорт?

— Это не было проблемой для военных. Но вот в самые первые дни для полиции это было, как красная тряпка для быка. Перед тем, как попасть в ТрО при Азове, полицейские нас задерживали где-то четыре раза. Мы все никак не могли добраться до места, где нас могли рекрутировать.

— Наверное, думали, что вы белорусские диверсанты, работаете на Россию.

— Да.

— Как вас встретили в Азове?

— На удивление нормально. Конечно, украинцы удивлялись, что мы белорусы, но какого-то плохого отношения к нам не было.

— Возвращаясь к полку Калиновского, могли бы вы рассказать о ваших побратимах, товарищах, кто именно туда входит? Это все, кто выехали из Беларуси после того, как начались репрессии в 2020 году?

— Большинство моих побратимов не имели боевого опыта. В основном это были гражданские люди, которые научились за все это время воевать. Это люди, которые прошли уже через многое и хорошо себя показали.

— Вашим боевым заданием была очень серьезная история — прорыв на границы Херсонской и Николаевской областей. Правобережная Херсонщина была оккупирована. Насколько сложно это все было? Что вы там увидели? Что входило в ваши обязанности, с чем вы там столкнулись со стороны нашего общего врага?