Взрыв на подстанции Вешкайма в России в результате удара дронами ночью 18 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

В российской Ульяновской области в ночь на субботу, 18 октября, дроны атаковали подстанцию Вешкайма, являющуюся одним из ключевых элементов энергосистемы региона, подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, подстанция мощностью 500 кВ обеспечивала соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями. Также она была транзитным узлом для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России.

Местные власти российского региона также признали поражение подстанции, заявив об атаке четырьмя дронами. На объекте возник пожар. Как пишет Telegram-канал Astra, населенный пункт Вешкайма остался без света.

Ранее 18 октября сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в семи российских аэропортах — Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи и Ульяновска.

Минобороны страны-агрессора утверждает об «уничтожении» 41 БпЛА ночью, но об Ульяновской области в сводке не упоминается.