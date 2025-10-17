Российский город Сочи атаковали дроны: туристов спускали в подвалы

В ночь на 17 октября российский город Сочи оказался под атакой дронов и ракет, из-за чего туристов в отелях эвакуировали в подвалы и подземные паркинги.

Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.



Он заявил, что «в Сочи работает ПВО и отражает ракетную атаку», призвав граждан не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.



«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу», — написал Прошунин.

По данным российских пабликов, в небе над Адлером работала система ПВО, а местные жители слышали по меньшей мере три взрыва.

Телеграм-канал ASTRA сообщил, что туристов в ряде отелей спускали в укрытия, опасаясь новых взрывов.

В начале октября Сочи уже подвергся подобной атаке дронов, именно тогда, когда в городе находился Владимир Путин. Президент РФ выступал на заседании Валдайского форума.