Люди в зале ожидания в аэропорту Сочи (Фото: @aeroaer)

В ночь на 18 октября в России одновременно приостанавливали работу семи аэропортов, в частности в Сочи , где было задержано 27 авиарейсов.

Об этом сообщили Росавиация, российские СМИ и местные власти.



По данным Telegram-канала Mash, в Сочи задержаны 27 рейсов на вылет и прилет, а два самолета долгое время кружили над городом, не имея возможности приземлиться.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что российская ПВО якобы отражает атаку беспилотников.

В целом работа была приостановлена в таких аэропортах:

Сочи

Туношна (Ярославль)

Грабцево (Калуга)

Стригино (Нижний Новгород)

Курумоч (Самара)

Баратаевка (Ульяновск)

Пенза

В 3:11 Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Сочи, а впоследствии появились сообщения о возобновлении работы других аэропортов.

Накануне, в ночь на 17 октября, в Сочи раздавались взрывы. Власти РФ заявляли, что ПВО отражает дроновую и ракетную атаки, а в девяти российских аэропортах тогда вводили ограничения на полеты.