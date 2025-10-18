В России одновременно останавливали работу семи аэропортов — в Сочи задержано более 20 рейсов
Люди в зале ожидания в аэропорту Сочи (Фото: @aeroaer)
В ночь на 18 октября в России одновременно приостанавливали работу семи аэропортов, в частности в Сочи, где было задержано 27 авиарейсов.
Об этом сообщили Росавиация, российские СМИ и местные власти.
По данным Telegram-канала Mash, в Сочи задержаны 27 рейсов на вылет и прилет, а два самолета долгое время кружили над городом, не имея возможности приземлиться.
Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что российская ПВО якобы отражает атаку беспилотников.
В целом работа была приостановлена в таких аэропортах:
Сочи
Туношна (Ярославль)
Грабцево (Калуга)
Стригино (Нижний Новгород)
Курумоч (Самара)
Баратаевка (Ульяновск)
Пенза
В 3:11 Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Сочи, а впоследствии появились сообщения о возобновлении работы других аэропортов.
Накануне, в ночь на 17 октября, в Сочи раздавались взрывы. Власти РФ заявляли, что ПВО отражает дроновую и ракетную атаки, а в девяти российских аэропортах тогда вводили ограничения на полеты.