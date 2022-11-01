Взрыв вертолетов Ка-52 в РФ: на аэродроме в Псковской области нашли еще одно взрывное устройство — росСМИ 1 ноября, 13:39 В Псковской области взорвали два российских вертолета Ка-52, могли работать партизаны (Фото:Vitaly V. Кузмин via Wikimedia)

На военном аэродроме Веретье в Псковской области России, где взорвались два ударных вертолета Ка-52, обнаружили еще одно взрывное устройство, сообщает Baza.

По данным СМИ, бомба была обнаружена днем 31 октября во время осмотра места взрыва российскими спецслужбами.

«Подозрительный предмет размером 40*10 сантиметров был прикреплен к фюзеляжу вертолета МИ-28. Предварительная мощность взрывчатки составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении в Telegram.

Видео дня

По данным украинской разведки, на аэродроме в Псковской области в РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два — существенно повреждены.

По данным СМИ, уничтожение двух разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на военном аэродроме Веретье является диверсией.



