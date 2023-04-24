Под Москвой упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки 24 апреля, 09:01 В России сообщили о падении беспилотника под Москвой (Фото:t.me/bazabazon)

В России сообщили о падении беспилотника с 17 килограммами взрывчатки под Москвой.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Беспилотник обнаружила местная жительница в лесном массиве недалеко от подмосковного Ногинска днем 23 апреля.

Telegram-канал утверждает, что обнаруженный БПЛА был якобы UJ-22 Airborn украинского производства.

Видео дня

«Судя по всему у него закончилось топливо в баке. Внутри дрона было обнаружено около 30 брикетов массой по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри», — утверждает Baza.

Также в сообщении говорится, что беспилотник, предположительно «был снаряжен зарядами C-4».

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе был атакован надводными дронами.