Под Москвой упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки
В России сообщили о падении беспилотника под Москвой (Фото:t.me/bazabazon)
В России сообщили о падении беспилотника с 17 килограммами взрывчатки под Москвой.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Беспилотник обнаружила местная жительница в лесном массиве недалеко от подмосковного Ногинска днем 23 апреля.
Telegram-канал утверждает, что обнаруженный БПЛА был якобы UJ-22 Airborn украинского производства.
«Судя по всему у него закончилось топливо в баке. Внутри дрона было обнаружено около 30 брикетов массой по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри», — утверждает Baza.
Также в сообщении говорится, что беспилотник, предположительно «был снаряжен зарядами C-4».
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе был атакован надводными дронами.