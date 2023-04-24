Оккупанты заявили об атаке Севастополя надводными дронами

24 апреля, 05:49
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Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / Pixabay)

Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / Pixabay)

В ночь на 24 апреля, так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на город.

«Наш флот сейчас отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», - написал он.

По словам Развожаева, российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, еще один — якобы взорвался сам.

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Так называемый «губернатор» утверждает, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Севастополь Война в Украине Дроны

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