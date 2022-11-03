Как в фильме Смерть Сталина. Почему ФСБ боится Кадырова и Пригожина 3 ноября, 15:15 Уже скоро за событиями в Москве будет очень интересно наблюдать, считает Яковина (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

До недавнего времени ФСБ считали главной опорой путинского режима, но сейчас спецслужба не выглядит всевластной, отметил в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина. Причина — рост влияния главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которые рассчитывают на собственные вооруженные отряды, тогда как в ФСБ своей армии нет.



По словам Яковины, ФСБ боится связываться с «новой элитой», «сидит тихо, молчит, не пытается вмешиваться в ситуацию».

«Отношение ФСБ к Кадырову и Пригожину действительно очень плохое. Потому что хозяева страны, то есть эфэсбэшники, очень не любят, что в этой стране есть кто-то, кто их не боится и не подчиняется. Более того, сейчас получается такая абсурдная ситуация, что кадыровцы и пригожинцы стали важнее ФСБ. Потому что Кадыров может отдавать приказы эфэсбэшникам, но не наоборот», — отметил он.

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У тайной службы есть тюрьмы, следователи, палачи, пыточные, небольшой спецназ, органы дознания и тому подобное, но нет своей армии, констатировал обозреватель.

«Помните фильм Смерть Сталина? Там ужасные, страшные энкавэдэшники с маузерами просто разбегались как тараканы от роты обычных солдат из деревни, вооруженных автоматами. Потому что с маузером против автомата ты не попрешь. А если против тебя целая армия, то сколько бы у тебя ни было эфэсбэшников с маузерами, они тебе не помогут. Вот у Кадырова и Пригожина сейчас есть солдаты с автоматами», — сказал Яковина.

По его убеждению, этот нескрываемый конфликт в РФ выгоден Украине.

«То, что сейчас происходит, — это такая прелюдия, увертюра перед вполне возможной гражданской войной в РФ. Там сейчас просто все занимают позиции, все понимают, что Путин и его режим уже не жилец, все готовятся к следующей серии этого конфликта… Я думаю, надо всем нам внимательно следить за происходящим в Москве, потому что сейчас там, зимой особенно, когда, скорее всего, на фронте будет какое-то затишье, будут очень интересно развиваться события», — резюмировал он.