Новый фаворит Путина. Кого война вынесла на первые роли в ближайшем окружении диктатора 2 ноября, 11:32 Эксклюзив НВ Не просто повар. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин (слева) исполняет самые важные поручения российский диктатор Владимира Путина (Фото:Reuters)

Зачем Путину понадобился бывший уголовник, и что его появление изменило в настроениях российских «элит»



31 октября один россиянин, в свое время судимый по целому «букету» статей, ощутил, что окреп достаточно — и подал в генпрокуратуру РФ иск против своего давнего врага, петербургского губернатора Александра Беглова. Речь идет о Евгении Пригожине, спонсоре ЧВК Вагнер.

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В прежние времена Пригожин, известный как собственник питерского ресторана, который любил посещать российский диктатор, и подумать о подобном не мог. Но умение выполнять наиболее скользкие поручения Путина, а также полномасштабная война против Украины сделали его свежей пеной в пивной кружке хмельной кремлевской политики.

Близкий к Кремлю источник российского оппозиционного издания Медуза подчеркнул: такое поведение основателя ЧВК Вагнера не случайно. Ранее Пригожин, мол, понимал: он может заниматься лишь «медийным давлением» на губернатора, отношения с которым давно испортились из-за нежелания горадминистрации «отдавать» структурам этого бизнесмена госконтракты на крупные проекты с бюджетным финансированием.

Но после начала войны влияние Пригожина на Путина сильно выросло. Российский диктатор уверен, что участие во вторжении ЧВК Вагнера — успешный опыт. По словам двух собеседников Медузы, близких к Кремлю, сейчас Пригожина можно считать «полноправным представителем ближнего круга» Путина.

Повар, который стал фаворитом

Теперь Пригожин вместе с кремлевским наместником в Ичкерии Кадыровым открыто критикует руководство минобороны РФ и самого Шойгу, с которым давно находится в конфликте. А также требует заблокировать Youtube и объявить «нежелательной» деятельность Google в России.

The Washington Post недавно написала, что во время одной из встреч с Путиным Пригожин прямо указал президенту на ошибки, допущенные минобороны РФ в войне. Информация о подобной смелости высказываний показалась американской разведке столь важной, что о ней та сообщила всем ключевым органам власти в Вашингтоне.