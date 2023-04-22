Российский пропагандист использовал фото с Порошенко для расхваливания сына Пескова

22 апреля, 23:14
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Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram)

Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram)

Российский пропагандист, «политолог» Сергей Марков распространил фейковое фото якобы сына пресс-секретаря главы кремлевского режима Николая Пескова во время «принятия присяги».

Накануне хозяин кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Песков-старший якобы сам пришел к нему и попросил «забрать его [сына] простым артиллеристом». По версии Пригожина, сын Пескова якобы «отработал по колено в грязи и г***е на [РСЗО] Урагане». Николай Чоулз (Песков) позже в интервью КП также заявил, что провел в ЧВК Вагнер «чуть меньше полугода» под другой фамилией и якобы получил медаль За отвагу.

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Марков опубликовал фото, которое якобы должно было подтвердить, что сын Дмитрия Пескова был наемником ЧВК Вагнер. Человек, который принимает присягу на фото — сын пятого президента Украины Алексей Порошенко. На заднем плане стоит Порошенко-старший, а на папке с текстом присяги виден украинский тризуб.

Инфографика: скриншот via Наша Ніва

После того, как читатели Маркова заметили фейк, он удалил фото и пообещал «разобраться и доложить».

https://twitter.com/den_kazansky/status/1649826077974429697
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Петр Порошенко Фейк Дмитрий Песков Российская пропаганда Частная военная компания Вагнера ЧВК

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