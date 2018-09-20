Переговоры по Brexit завершатся нескоро - Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского союза еще далеки от завершения.

Об этом передает Reuters.

В то же время, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что стороны надеются завершить переговоры в ближайшие два месяца.

Ключевыми вопросами переговоров остается торговая сделка между Британией и ЕС и вопросы, связанные с ирландской границей.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен “жесткий” Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон покинул правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.