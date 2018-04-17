Пентагон прокомментировал обстрел авиабазы в Сирии

В Пентагоне заявили, что США не причастны к ракетной атаке на авиабазу правительственных сил в Сирии Шайрат.
Об этом сказал представитель Пентагона Эрик Пахон, комментируя сообщения о ракетном обстреле по этой авиабазе, сообщает Reuters.
По словам представителя оборонного ведомства, в настоящее время никакой военной активности США в этом районе нет.
"Дополнительных сведений (о произошедшем) у нас нет" – добавил он.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что в ночь на 17 апреля по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.
По информации портала Al Masdar, ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля.
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