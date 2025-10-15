Reuters, AP, WSJ. По меньшей мере 30 ведущих медиа отказались от новых правил Пентагона относительно работы прессы

Около 30 ведущих медиаорганизаций отказались подписывать новые правила Пентагона по доступу журналистов к информации, даже несмотря на риск потерять аккредитацию Министерства обороны США, сообщает Reuters .

Согласно новой политике Министерства обороны США, журналисты должны официально согласиться с условиями, которые позволяют Пентагону лишать их прескарта в случае, если они будут запрашивать у сотрудников ведомства секретную или даже определенную несекретную информацию. В документе отмечается, что такие действия могут расцениваться как «угроза безопасности».

Против этих условий выступили ряд ведущих изданий, видя в них угрозу свободе слова. Среди тех, кто отказался принимать правила, — Reuters, Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense и Task & Purpose.

«Эта политика не требует от них согласия, а лишь признания того, что они понимают нашу политику. Это вызвало бурную реакцию журналистов, которые в интернете начали играть роль жертв. Мы придерживаемся нашей политики, потому что это лучше всего для наших войск и национальной безопасности страны», — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Пентагон обязал журналистов до 14 октября подписать новые правила работы в ведомстве, иначе они должны сдать свои прескартки и освободить рабочие места до среды. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что глава Пентагона Пит Гегсет «считает, что пресса слишком мешает мировому миру и, возможно, безопасности страны».

Сам Гегсет назвал введенные требования «вопросом здравого смысла», подчеркнув, что целью изменений является «соблюдение национальной безопасности».

В то же время, как отмечается в публикации, медиа не возражают против ограничения доступа к закрытым зонам Пентагона. По информации Ассоциации прессы при Пентагоне, аккредитованные журналисты обычно имели возможность работать только в открытых секторах ведомства.

Во вторник пять крупнейших телерадиокомпаний опубликовали совместное заявление.

«Сегодня мы присоединяемся к практически всем другим новостным организациям, отказываясь соглашаться на новые требования Пентагона, которые ограничивают возможность журналистов информировать нацию и мир о важных вопросах национальной безопасности. Такая политика не имеет прецедентов и угрожает основным журналистским гарантиям. Мы продолжим освещать деятельность американских вооруженных сил, как это делали наши организации в течение многих десятилетий, соблюдая принципы свободной и независимой прессы», — говорится в сообщении.

6 октября газета NYT сообщала, что в США журналисты не будут нуждаться в разрешении Пентагона на публикацию материалов с официально не обнародованной информацией.

16 сентября президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что подал иск против The New York Times на $15 млрд. Он назвал NYT «одной из худших и наиболее дегеративных газет в истории нашей страны, ставшей фактически „рупором“ радикальной левой Демократической партии».

Кроме того, Трамп напомнил, что судится с рядом других медиа: ABC, Disney, 60 Minutes, CBS, Paramount и др. А в июле он подавал в суд на медиамагната Руперта Мердока.