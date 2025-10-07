Пентагон снял требование с журналистов согласовывать информацию перед публикацией — NYT
Пентагон ослабил ограничения для медиа (Фото: defense.gov)
В США журналисты не будут нуждаться в разрешении Пентагона на публикацию материалов с официально не обнародованной информацией. Новые правила для корреспондентов уточнили в министерстве в понедельник, 6 октября, пишет The New York Times.
«Представители медиа не обязаны подавать свои материалы в министерство перед публикацией», — говорится в новой редакции документа.
В то же время там очерчены правила, по которым журналисты могут быть признаны «угрозой безопасности» и лишены аккредитации.
NYT пишет, что те медиа, которые желают получить доступ в Пентагон, будут иметь неделю, чтобы ознакомиться с политикой и решить, подписывать ли ее. В случае не подписания документа журналисты этих медиа могут потерять аккредитацию для входа в Пентагон.
Подписывая документ, журналист подтверждает, что ознакомлен с изложенными политиками и процедурами, «даже если не согласен с такими политиками и процедурами», отмечается в материале.
В сентябре Пентагон сообщил ряду американских СМИ, что аккредитованные корреспонденты должны согласовывать с ведомством публикацию информации, полученной во время работы там. Журналисты должны были получать разрешение соответствующих должностных лиц даже на распространение данных, которые не являются засекреченными. В случае нарушения правила издание могли лишить аккредитации.
16 сентября президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что подал иск против The New York Times на $15 млрд. Он назвал NYT «одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, ставшей фактически „рупором“ радикальной левой Демократической партии».
Кроме того, Трамп напомнил, что судится с рядом других медиа: ABC, Disney, 60 Minutes, CBS, Paramount и др. А в июле он подавал в суд на медиамагната Руперта Мердока.