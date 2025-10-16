«Печальный день для свободной прессы». Пентагон аннулировал аккредитации журналистов, отказавшихся от новых правил: они покинули здание

15 октября группа американских журналистов , освещающих деятельность армии и оборонного ведомства, покинула здание Пентагона после аннулирования их аккредитаций. Об этом сообщило издание The Washington Post , которое также попало под действие ограничений.

Как пишет газета, это произошло после того, как журналисты возобновили соглашаться с новыми правилами, ограничивающими их работу.

Согласно новым требованиям, репортерам запрещается обращаться за информацией, которая не была официально разрешена к разглашению правительством. Из-за этого журналисты The Washington Post и представители десятков других СМИ были вынуждены сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть Пентагон.

«Это печальный день для тех, кто поддерживает свободную прессу. Но я чрезвычайно рада, что являюсь частью журналистского корпуса, который держался вместе и был предан защите наших прав, закрепленных Первой поправкой», — сказала Нэнси А. Юсеф, штатная журналистка журнала Atlantic и многолетняя корреспондентка Пентагона.

Министерство обороны США, вводя новые правила, обосновало это «соображениями» безопасности. В заявлении главного спикера Пентагона Шона Парнелла отмечается, что правила, «изложенные в меморандуме, предоставленном аккредитованным СМИ, работающим в Пентагоне, подтверждают стандарты, которые уже действуют на всех других военных базах страны».

Бывший журналист Голоса Америки Остап Яриш сообщил, что под ограничения попали CNN, NBC, ABC, CBS, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, AP, Reuters, FOX News, Newsmax, The Washington Examiner, The Daily Caller.

Единственное медиа, которое публично приняло новые условия, — благосклонная к MAGA-движению телесеть One America News, заявил Яриш.

Как ранее сообщало Reuters, около 30 ведущих медиаорганизаций отказались подписывать новые правила Пентагона по доступу журналистов к информации, даже несмотря на риск потерять аккредитацию Министерства обороны США.

Согласно новой политике Министерства обороны США, журналисты должны официально согласиться с условиями, которые позволяют Пентагону лишать их прескарта в случае, если они будут запрашивать у сотрудников ведомства секретную или даже определенную несекретную информацию. В документе отмечается, что такие действия могут расцениваться как «угроза безопасности».

По информации Ассоциации прессы при Пентагоне, аккредитованные журналисты обычно могли работать только в открытых секторах ведомства. Медиа не возражали против ограничения доступа к закрытым зонам Пентагона.

6 октября газета NYT сообщала, что в США журналисты не будут нуждаться в разрешении Пентагона на публикацию материалов с официально не обнародованной информацией.

16 сентября президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что подал иск против The New York Times на $15 млрд. Он назвал NYT «одной из худших и наиболее дегеративных газет в истории нашей страны, ставшей фактически „рупором“ радикальной левой Демократической партии».

Кроме того, Трамп напомнил, что судится с рядом других медиа: ABC, Disney, 60 Minutes, CBS, Paramount и др. А в июле он подавал в суд на медиамагната Руперта Мердока.