Пентагон ведет расследование в отношении почти 300 своих сотрудников из-за комментариев о смерти Кирка— WP

Пентагон проводит масштабное расследование в отношении почти 300 работников Министерства обороны США из-за их комментариев в сети п осле гибели консервативного активиста и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка 10 сентября. Об этом сообщает Washington Post .

Среди тех, кого проверяют — военные, гражданские работники и подрядчики, однако пока только часть дел завершилась дисциплинарными взысканиями.

Инициатива возникла после приказа политического руководства Пентагона подавить критику Кирка. Бывшие чиновники и депутаты Демократической партии отмечают, что директива от министра обороны США Пита Гегсета вызвала тревогу относительно того, что военные должны оставаться преданными Конституции, а не конкретной политической фигуре или президенту.

Реклама

Представители Гегсета и его команда заявляют, что любые комментарии, высмеивающие или радующиеся смерти Кирка, являются «незаконной партизанской деятельностью, подлежащей дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения».

По состоянию на 30 сентября 128 военных проходили расследования, большинство из которых еще продолжаются; 26 получили административные выговоры, три — неюридические наказания, еще трое находятся в процессе увольнения.

Среди гражданских работников и подрядчиков проверено 158 человек, из которых 27 — гражданские, двое уволены, статус остальных — непонятен. К тому же, пять бывших работников также попали под следование.

Убийство Чарли Кирка — главное

Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был ранен в шею во время выступления в университете Юты 10 сентября.

Раненого активиста госпитализировали, а присутствующих эвакуировали с территории заведения. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти Кирка.

11 сентября президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого», кто причастен к убийству Кирка.

Читайте также: Такер Карлсон раскритиковал администрацию Трампа за использование смерти Чарли Кирка в политических целях

В ФБР сообщили, что нашли в лесистой местности вероятное орудие убийства — охотничью винтовку 30 калибра.

По информации WSJ, в магазине было три патрона с гравировкой трансгендерной и антифашистской тематики. Стрелок залез на крышу здания на расстоянии около 180 метров от сцены, где находился Кирк, и сделал один выстрел, после чего спрыгнул со здания и скрылся, считает следствие.

12 сентября президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Директор ФБР Кэш Пател объявил, что Робинсона арестовали через 33 часа после убийства.

Чарли Кирк — блогер, политический активист и подкастер, один из самых известных сторонников Дональда Трампа и одна из ведущих консервативных медийных личностей в США.

Кирк призывал к прекращению финансирования помощи Украине, распространял российскую пропаганду. Он также распространял много дезинформации и конспирологических теорий, в частности относительно евреев, COVID-19 и фальсификации выборов 2021 года.